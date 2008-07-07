Украину целую неделю будет поливать дождь

Завтра в западной части Украины, днем и в северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с; ночью и утром на западе страны местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах - очень сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 22-27°, на юге до 32°, в западных областях 18-23°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

9-10 июля - облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град, в центральных, а ночью 9 июля и в Одесской, Николаевской областях местами сильные дожди. Лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье 9 июля преимущественно без осадков. Ветер в западных и северных областях северо-западный, на остальной территории юго-западный, 7-12 м/с, 10 июля в южной половине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 8-13°, на остальной территории 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на юге и востоке местами 28-31°, в западных, центральных, а 10 июля и в северных областях 18-23°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

11 июля в восточной части, а ночью и в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, в западных областях 8-13°, днем 21-27°.

12 июля - без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 24-29°, в западной и южной части до 31°.

В Киеве во вторник ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди, грозы, слабый град. Ветер западный, 5-10 м/с, днем во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

По области - переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди, грозы, слабый град. Ветер западный, 5-10 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

9-10 июля - облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди (9 июля местами небольшие), грозы, местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 9 июля 21-26°, 10 июля 18-23°.

11 июля - ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

12 июля - без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.