Охранники британской королевы организовали подпольный тотализатор

Сотрудники спецподразделения британской полиции SO14, занимающиеся охраной королевской семьи, организовали подпольный тотализатор, на котором играли около 130 офицеров полиции со всей Великобритании, сообщает The Times.

Изначально ставки составляли от 5 до 10 тысяч фунтов стерлингов, однако со временем поднялись до 50 тысяч. Полицейские играли на курсе валют, золота и нефти, заключив договора с такими известными букмекерскими компаниями как "CMC Markets", "William Hill" и "Ladbrokes".

Главой подпольного предприятия был констебль из охраны королевы Елизаветы II, который управлял всем со своего ноутбука прямо из раздевалки Букингемского дворца. Со временем он полностью забросил свои служебные обязанности, посвятив себя подпольному тотализатору.

Полицейские, которые приводили на тотализатор своих знакомых или коллег, получали скидки. Тотализатор принимал только наличные. Для перевозки крупных сумм использовался один из "Лэнд-Роверов" королевской охраны. Подпольное предприятие функционировало около семи лет, начиная с 2001 года.

Тем не менее из-за отсутствия у организаторов профессиональных навыков по управлению тотализатором предприятие прогорело. Оно потеряло около 1,1 миллиона фунтов стерлингов (2,2 миллиона долларов). Это привело к конфликту между королевскими охранниками.

В результате о происходящем узнал Скотланд-Ярд, который инициировал расследование, получившее кодовое название "Операция Асерио" (Operation Ascerio). Организатор тотализатора, 37-летний констебль, был арестован, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Лента.ру