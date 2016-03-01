Глава Нацполиции считает несправедливой меру пресечения водителю "смертельного" BMW

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"У меня до последнего оставалась маленькая надежда, что в деле о взбесившемся BMW и его водителе суд примет справедливое решение. Но оказалось, что полицейский, который исполнял свои обязанности и пытался пресечь незаконные действия человека в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сидит за решеткой. А водитель, готовый на сумасшедшей скорости сбивать людей, отпущен судом под личное обязательство", - написала Деканоидзе.

По мнению главы Нацполиции, данное решение суда даст повод всем нарушителям чувствовать себя безнаказанными.

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"Будьте осторожны и смотрите по сторонам! Теперь все пьяные водители на взбесившихся машинах будут уверены в своей безнаказанности. Ведь всегда найдется суд, который отпустит их", - заявила она.

Напомним, ранее сегодня Голосеевский районный суд Киева отпустил Храпачевского под личное обязательство. В соответствии с избранной мерой пресечения, он должен уведомлять следователя об изменении адреса проживания, если это произойдет, ему запрещено посещать заведения, где реализуют алкогольные напитки, а также он должен найти постоянную работу.

Прокуратура требовала для водителя BMW круглосуточный домашний арест.