За что майор В. убил Руслана Пащенко

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назначил комиссию Министерства обороны и Генерального штаба, которая будет расследовать убийство солдата в военной части в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Минобороны.

Комиссию возглавит начальник штаба Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины генерал-майор Василий МЕДВИДЬ.

Командир военной части, где произошло чрезвычайное событие, полковник Игорь ИВАНЧЕНКО отстранен от должности.

Кроме этого, после работы комиссии за неподобающее обеспечение правопорядка и военной дисциплины будут приняты решения вплоть до увольнения со службы соответствующих руководителей, которым подчиненная военная часть, подчеркнули в Минобороны.

Как сообщалось, 6 августа в военной части Командования сил поддержки ВС Украины, дислоцированной в с.Селещина Полтавской области, майор выстрелил в голову рядовому, который от раны умер в больнице.

Предварительно установлено, что дежурный части майор В. разговаривал с радиотелеграфистом узла связи рядовым Русланом Пащенко. При разговоре между ними возник спор. Достав табельное оружие, майор В. сделал выстрел в голову рядового.

Тяжелораненный Р.Пащенко машиной скорой медицинской помощи срочно был доставлен в больницу. Во время операции от полученного ранения рядовой умер.

Сейчас офицер содержится в камере временно задержанных Полтавского зонального отдела Военной службы правопорядка ВС Украины. Военной прокуратурой Полтавского гарнизона против майора В. возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.