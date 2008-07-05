К расследованию взрыва в Минске подключены российские спецслужбы

К расследованию обстоятельств взрыва на праздничном концерте в центре Минска подключились российские спецслужбы. Об этом сообщил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

Как передает РИА «Новости», по словам белорусского лидера, техническую помощь правоохранительным органам предложили США. Как отметил А.ЛУКАШЕНКО, он распорядился в случае необходимости незамедлительно воспользоваться этой помощью.

При этом президент Беларуси не считает взрыв покушением на себя. «Вряд ли это возможно, чтобы это было направлено против меня», - отметил он и заверил, что случившееся не станет поводом для преследования оппозиции.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий ЛЕБЕДЬКО заявил, что власти могут обвинить оппозицию в причастности к взрыву.

Взрывное устройство, начиненное болтами и гайками, сработало в центре Минска в ночь на 4 июля. Взрыв произошел около стелы «Минск - город-герой» во время гала-концерта в честь Дня независимости Белоруссии. А.ЛУКАШЕНКО принимал участие в торжествах.

В результате взрыва пострадали около 50 человек, в том числе двое украинцев. По факту взрыва МВД Беларуси возбудило уголовное дело по статье «хулиганство».