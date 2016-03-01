В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и ливни
08:51, 01 марта 2016Общество
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В столице сегодня ожидается сильный туман, видимость 200-500 м.
Украинцев ждут сильные порывы ветра и дожди / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"Днем 1 марта на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с, на крайнем западе сильные дожди", - отмечается в сообщении.
Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
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Вчера УНИАН сообщал, что 1 марта в Киеве ожидается ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла, порывы ветра до 15-20 м/сек.
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