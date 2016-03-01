В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и ливни

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 1 марта на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с, на крайнем западе сильные дожди", - отмечается в сообщении.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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Вчера УНИАН сообщал, что 1 марта в Киеве ожидается ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла, порывы ветра до 15-20 м/сек.