Во Львовской области "Свобода" третьи сутки подряд блокирует проезд российских фур

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО "Свобода", на блокпосте в селе Гамалеевка, что на въезде во Львов, вечером 28 февраля "свободовцы" жолковского и львовского партийных ячеек остановили 13 российских фур.

Как сообщил председатель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук, активисты продержали фуры на блокпосте в течение трех часов. За это время к ним приехали неизвестные лица, которые угрожали участникам акции.

"Под вечер к активистам приехали неизвестные люди криминальной внешности, которые русской нецензурной бранью и угрозами пытались пропустить остановленные автомобили. В это время водители несколько раз пытались таранить живую цепь свободовцев своими фурами, за чем молча следили полицейские из сопровождения", - об этом Мельничук написал на своей странице в Фейсбук.

Во львовской "Свободе" сообщили, что сегодняшний день, 29 февраля, акция по блокированию продолжается.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщили УНИАН, что сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с участниками блокирования, поскольку "есть решение правительства о возобновлении с 25 февраля транзита российских грузовиков по территории Украины".

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В ведомстве также отметили, что полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения в местах блокировки, на данное время публичных нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Информацию о возможных угрозах активистам неизвестными лицами в пресс-службе пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Вместе с тем 26 февраля ВО "Свобода" объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.