Завтра в Киеве возможен град

Завтра на большей части территории Украины местами ожидаются дожди, грозы, в отдельных пунктах град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной части и восточных областях Украины температура воздуха ночью 17-22°, днем 26-31°, на востоке и в Приазовье местами 33-36°.

В северных и в западных областях температура ночью 12-17°, днем 19-24°, в центральных областях местами до 28°.

9-10 августа в южной части и восточных областях переменная облачность. Отдельные грозовые дожди. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°.

На остальной территории облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы (10 августа в северных и центральных областях без существенных осадков). Температура ночью 12-17°, в западных областях местами 8-10° тепла; днем 19-24°, в центральных, а 10 августа и в северных областях 22-27°.

11-16 августа в южной, восточной части страны и Днепропетровской области отдельные грозовые дожди. Температура 11-12 августа существенно не изменится, 13-16 августа немного повысится.

На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура 11-12 августа существенно не изменится.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Ожидаются дожди (ночью сильные дожди), грозы, кое-где слабый град. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 20-22°, по области ночью 12-17°, днем 19-24°.

9-10 августа в столице и области облачно с прояснениями. 9 августа кратковременные дожди, местами грозы, 10 августа без существенных осадков. Температура ночью 12-17°; днем 9 августа 19-24°, 10 августа 22-27°.

11-12 августа кратковременные дожди, местами грозы. Температура существенно не изменится.