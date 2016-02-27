В Киеве на взятке задержали служащего Государственной казначейской службы

Сегодня, 26 февраля, под процессуальным руководством столичной прокуратуры работниками следственного управления ГУ ЧП в г. Киеве совместно с ГУБКОП СБ Украины задержали должностное лицо Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Киевской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 55 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Чиновник требовал указанные средства от представителя предприятия за непринятие мер по подачи иска о возвращении в Государственный бюджет излишне перечисленных средств в сумме 110 тыс. гривень.

Сейчас служащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.