Состояние изготовления паспорта-карточки теперь можно проверить онлайн

С 26 февраля граждане, которые оформляют паспорт гражданина Украины в форме карточки, смогут на сайте Государственной миграционной службы проверить состояние оформления документа или его готовности к выдаче.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМС, сервис доступен по ссылке.

Он работает аналогично сервису проверки состояния оформления загранпаспорта, который был запущен до этого.

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Для проверки необходимо ввести серию и номер документа, на основании которого оформляется паспорт (на сегодняшний день - это свидетельство о рождении).

Записаться на оформление и выдачу паспорта-карты можно в системе электронной очереди, которая в тестовом режиме уже работает в 6 районах Киева: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Святошинском. Сервис онлайн-записи в очередь доступен по ссылке.

В ближайшее время электронная очередь будет работать во всех подразделениях Киева, после чего начнется ее внедрение во всех областях Украины.

Как известно, с 11 января 2016 года миграционная служба начала оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки для граждан, которые достигли 16-летнего возраста и оформляют паспорт впервые. Для остальных категорий граждан услуга будет доступна после принятия Верховной Радой законопроекта № 3224, который в феврале был принят в первом чтении.

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Паспорт-карточка – это документ, который в течение ближайших 4-5 лет должен сменить внутренние паспорта–книжечки. Новый паспорт вводится вместе с новой системой идентификации, что является одним из условий для либерализации визового режима Евросоюза для Украины. Новый документ имеет электронный бесконтактный чип, благодаря которому подделка паспорта невозможна, отметили в пресс-службе ГМС.