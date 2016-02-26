В Запорожье СБУ задержала полицейского, сбывавшего метамфетамин (видео)
17:56, 26 февраля 2016Общество
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Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила преступную деятельность оперуполномоченного одного из региональных управлений Национальной полиции, который организовал продажу метамфетамина на территории Запорожской области.
В Запорожье СБУ задержала полицейского на сбыте психотропов / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники управления спецслужбы в Запорожской области задержали подполковника полиции во время попытки продажи 50 грамм метамфетамина.
Отмечается, что по ценам черного рынка розничная цена такой партии наркотиков составляет 100 тысяч гривень.
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Начато уголовное производство по ст. 307 (сбыт наркотических средств) УК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. Принимаются меры по задержанию всех причастных к распространению психотропов.
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