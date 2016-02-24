Начальника полиции Хмельницкого уволили, потому что не прошел переаттестацию

Как сообщает пресс-служба городской полиции, соответствующий приказ был подписан 22 февраля.

Решение об отставке начальника полиции приняли члены аттестационной комиссии и подтвердила апелляционная аттестационная комиссия.

Временно исполнять обязанности начальника отдела будет его первый заместитель подполковник Юрий Краковецкий.

Кроме этого, по итогам аттестации уволен заместитель начальника горотдела милиции - начальник следственного отдела Сергей Трач.

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Как сообщал УНИАН, переаттестация сотрудников Нацполиции проводится для тех сотрудников, которые временно были назначены на свои должности в новосозданном органе. Остаться на той же позиции или занять новую они смогут только после переаттестации. Переаттестацию всех сотрудников полиции планируется провести в течение полугода.

12 января был подписан приказ о начале аттестации сотрудников Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. В области подлежат аттестации около 2,2 тысячи сотрудников полиции.

Валерий Онисьев возглавлял хмельницкую полицию с конца марта 2015 года.

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