В Газпроме решили шокировать Европу: цена на газ - до $1000

"Газпром" в лице выступившего сегодня перед журналистами Алексея Миллера прогнозирует, что к концу 2008 года российский газ будет продаваться в Европу по цене более $500. Но на этом плохие новости для европейцев не закончились, поскольку глава концерна поспешил добавить, что, если цена на нефть в будущем превысит $250, то цена за кубометр газа вырастет до $1000, сообщают Известия.

Это не первое предупреждение, высказанное Миллером за последние недели. Так, в самом конце июня в интервью The Financial Times он отметил, что на мировом энергетическом рынке происходят структурные изменения, итогом которых станет переход к ценам совсем иного уровня, нежели те, что существуют ныне. "Мы живем во времена существенного повышения цен на нефть и газ: это структурные изменения на рынке, которые приведут к ценам кардинально нового уровня, - считает представитель "Газпрома". - За доступ к энергоресурсам ведется ожесточенная конкурентная борьба". В последние месяцы на планете наблюдается значительной рост цен не только на энергоносители, но и на металлы и продукты питания. Миллер провел прямые параллели между этой тенденцией и экономическим ростом в азиатских странах и повышением в них стандартов жизни и, соответственно, энергетических потребностей. "В последние 10 лет объемы потребления Китаем энергетического сырья почти удвоились, а в Индии они выросли более чем в полтора раза, - констатировал он. - Азия пересела с велосипедов на мотороллеры. А как насчет того, что следующим шагом станет переход на автомобили?" - задал вопрос заместитель председателя Совета директоров "Газпрома".