По центру Николаева 60 торговок гоняли мэра

Утром 3 июля человек 60 гнали по улице Лягина городского голову Николаева Владимира Чайку. У женщин, устроивших такую облавную охоту на мэра, особой цели прогнать его по центру города с криками «Чайке позор!» не было – они всего лишь хотели с ним поговорить, пишет Обком.

Уже месяц ежедневно прилегающие к Центральному рынку улицы пытаются очистить от стихийной торговли с помощью нарядов «Беркута» и представителей отдела торговли горисполкома. Сегодня под стены мэрии с плакатами «Для вас мы быдло?», «Простому народу не мешаем, а чем мешаем ВАМ?» и т.д. пришли торговцы, которых коснулась волна «очистки». По словам женщин разного возраста, у большинства из них есть необходимые для осуществления торговли документы, налоги все платят, а вот разрешения на выносную торговлю, которое у них требовали проверяющие во время рейдов, действительно нет.

Эмоции достигли вершины накала, когда представители пикетчиков после «похода» в отдел торговли сообщили, что никакой альтернативы нет - необходимо искать себе торговые места внутри рынков. И тут из центрального входа мэрии вышел на улицу городской голова. Торговки, завидев мэра, бегом кинулись за ним – поговорить. Однако Владимир Чайка намерений останавливаться не демонстрировал и продолжал движение. За ним следом бежал представитель правоохранительных органов, а вокруг не оказалось ни одного наряда милиции, чтобы спасти городского голову от облавы.

Такой дружной кампанией и криками «Зачем мы его выбирали, если он с нами даже разговаривать не хочет?» добежали по Лягина практически до середины квартала между Большой Морской и Спасской, где мэр попытался скользнуть в машину. Скользнуть-то он скользнул, вот только уехать машина не смогла, потому что авангард пикетчиков заблокировал проезд вперед, а арьергард тем временем подпер машину сзади. Безуспешными были и попытки одного милиционера и случайно встретившегося мэру по дороге депутата городского совета Вячеслава Николаева оттеснить толпу разъяренных женщин от машины.

Мэр выбрался из машины, и первое, что он сказал, было: «Я такой дикости еще не видел». Поняв, что от него хотят и с какой проблемой пришли женщины, Владимир Чайка сообщил, что вчера было проведено совещание по вопросам торговли на рынках, и руководителям рынков было дано указание предоставить торгующим места внутри рынков.

«Я в понедельник прилетаю из командировки, поэтому в 20.00 жду ваших представителей», - сказал городской голова.

Получив приглашение от мэра, его машину милостиво отпустили.