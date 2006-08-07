Есть ли причины повышать тарифы на газ?

Кабинет Министров Украины намерен проанализировать обоснованность повышения тарифов для населения на газ.

Об этом заявил первый вице-премьер – министр финансов Украины Николай АЗАРОВ в интервью, опубликованном сегодня в газете «Дело».

«Прежде всего, мы проверим обоснованность нынешнего повышения тарифов. Проверим, почему и куда уходит наш собственный газ, который мы добываем в размере более 20 млрд. кубометров и которого, по идее, должно хватать на обеспечение всего жилого сектора. Себестоимость его добычи в пять раз ниже, чем цена, по которой прежнее правительство решило продавать его населению. Давайте зададимся вопросом, почему такое происходит, кто это придумал? У нас что, население очень богатое?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он также пообещал «детально разобраться, кто и почему ввергает топливно-энергетический сектор Украины в кризис», и предпринять меры по переходу этой отрасли к нормальному режиму работы. «Мы собираемся детально разобраться, почему НАК «Нафтогаз Украины», который еще полтора года назад был очень прибыльным и эффективным предприятием, сегодня практически стал банкротом. Куда ушли колоссальные кредиты и чьи действия поставили эту прибыльную компанию на грань выживания? Мы обязательно разберемся, по каким схемам сегодня реализуется газ, кто конкретно на этом сейчас наживается и почему государство теряет энергоресурсы», - подчеркнул первый вице-премьер.