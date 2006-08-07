Есть ли причины повышать тарифы на газ?
Азаров хочет знать, чем больше года занимался Ивченко
Кабинет Министров Украины намерен проанализировать обоснованность повышения тарифов для населения на газ.
Об этом заявил первый вице-премьер – министр финансов Украины Николай АЗАРОВ в интервью, опубликованном сегодня в газете «Дело».
«Прежде всего, мы проверим обоснованность нынешнего повышения тарифов. Проверим, почему и куда уходит наш собственный газ, который мы добываем в размере более 20 млрд. кубометров и которого, по идее, должно хватать на обеспечение всего жилого сектора. Себестоимость его добычи в пять раз ниже, чем цена, по которой прежнее правительство решило продавать его населению. Давайте зададимся вопросом, почему такое происходит, кто это придумал? У нас что, население очень богатое?», - сказал Н.АЗАРОВ.
Кроме того, он также пообещал «детально разобраться, кто и почему ввергает топливно-энергетический сектор Украины в кризис», и предпринять меры по переходу этой отрасли к нормальному режиму работы. «Мы собираемся детально разобраться, почему НАК «Нафтогаз Украины», который еще полтора года назад был очень прибыльным и эффективным предприятием, сегодня практически стал банкротом. Куда ушли колоссальные кредиты и чьи действия поставили эту прибыльную компанию на грань выживания? Мы обязательно разберемся, по каким схемам сегодня реализуется газ, кто конкретно на этом сейчас наживается и почему государство теряет энергоресурсы», - подчеркнул первый вице-премьер.