Кабмин рекомендует НКРЭ поднять цены на газ для населения (тарифы)

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 25 июня №585, обнародованном на Правительственном портале. Постановлением вносятся изменения в п. 8 постановления Кабмина от 29 апреля 2006 г. №605.

Согласно документу, НКРЭ рекомендовано пересмотреть розничные цены на газ для населения с учетом следующих уровней предельных цен:

при условии, что уровень потребления не превышает 2500 куб. м в год - 367 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления не превышает 6000 куб. м в год - 546 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления не превышает 12000 куб. м в год - 1112 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления превышает 12000 куб. м в год - 1329 грн. за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, уровень предельных цен на газ для бытовых потребителей повышен Кабмином на 8,3-13,8% в зависимости от объемов потребления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением (№346 от 9 апреля 2008 года) рекомендовал НКРЭ провести с мая по декабрь текущего года поэтапное повышение розничных цен на газ для населения в пределах 3-5% ежемесячно в зависимости от объемов потребления.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ предусмотреть ежемесячное 3% повышение розничной цены для бытовых потребителей с объемом потребления до 12 тыс. куб. м и 5% ежемесячное повышение для абонентов, потребляющих свыше 12 тыс. куб. м.

17 апреля НКРЭ отложила утверждение новых розничных цен на газ для населения до 24 апреля. Однако по состоянию на сегодняшний день НКРЭ так и не утвердила новые уровни цен на газ для населения.

Цены на газ для населения не пересматривались с конца 2006 года, в то время как расходы газодобывающих и газотранспортных предприятий существенно возросли.