Жители Керчи предложили вместо памятника оккупантам увековечить курортный сезон с надписью "Помним. Любим. Скорбим"

Об этом пишет "Крым.Реалии".

В социальных сетях горожане высказывают мнение, что ставить памятник должны за бюджетные деньги, а не за счет рядовых граждан.

Местные жители жалуются на низкие зарплаты, которые не позволяют им подобную благотворительность, и предлагают собирать деньги в тех городах Крыма, где заработки выше.

«Пожертвовать-то можно, а с каких? У меня зарплата 11 200 рублей. Семья дороже», – пишет в соцсети «Вконтакте» керчанин.

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Некоторые керчане заявляют, что вместо памятника «вежливым людям» готовы «скинуться» на реконструкцию рухнувшей Митридатской лестницы, деньги на которую никак не могут найти оккупационные власти, а также на высадку деревьев в городе. Другие шутят, что скоро в Керчи объявят сбор средств «на латание дыр в бюджете».

«Предлагаю собирать деньги на памятник «Курортному сезону». С обязательной надписью: «Помним. Любим. Скорбим». От неблагодарных крымчан», – пишет интернет-пользователь из Керчи.

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При этом пользователи соцсетей не исключают, что деньги на памятник будут в принудительном порядке собирать с местных предпринимателей.

Так называемая керченская городская администрация накануне разместила на своем сайте информацию о сборе денежных средств на памятник «вежливым людям» – солдатам и офицерам российской армии, которые оккупировали полуостров.

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Памятник «Вежливые люди» хотят установить в Симферополе у здания "госсовета Крыма". Автором проекта стал российский художник Салават Щербаков.