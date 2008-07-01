Тимошенко: КРУ нашло в Укравтодоре нарушений на полмиллиарда

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена нарушениями в “Укравтодоре”, выявленными Контрольно-ревизионным управлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что по результатам проверки КРУ деятельности “Укравтодора” в 2007 году выявлено нарушений на 500 млн. грн. «Они (КРУ - УНИАН) только начали проверять, и уже на сегодняшний день мы имеем почти полмиллиарда гривень, потраченных нечестно… Мы имеем на полмиллиарда работ, которые проведены по существенно завышенным ценам или вообще списанных, и работы не сделаны», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что таковы результаты лишь нескольких месяцев проверки.

Премьер заявила о необходимости введения новых стандартов качества выполнения дорожных работ, а также законности расходования на них средств.

Она напомнила об уголовной ответственности за незаконное использование средств и подчеркнула, что правительство будет тщательным образом следить за качеством выполнения ремонтно-строительных дорожных работ, а также за законностью использования средств на эти цели.