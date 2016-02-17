Посол ЕС: Переселенцы должны пользоваться теми же правами, что и остальные украинцы

Об этом он сказал на общественных слушаниях в Верховной Раде по правам переселенцев, сообщается в Facebook представительства.

"Мы должны убедиться, что интересы всех граждан Украины, независимо от того, где они живут или где они временно находятся, надежно защищены", - сказал Томбинский.

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Он подчеркнул, что внутренне перемещенные украинцы, которые остаются в своей стране, должны пользоваться теми же правами и привилегиями, что и другие граждане.

"Это граждане Украины. Вы можете построить современное украинское общество исключительно путем включения всех в общую жизнь. Для нас в ЕС интеграция перемещенных лиц является одним из приоритетов нашей помощи Украине. Поэтому мы активно и насколько это возможно работаем в направлении преодоления последствий конфликта", - отметил посол ЕС.

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