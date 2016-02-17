В Запорожской области СБУ разоблачила налоговика-взяточника: последний раз тот получил 150 тысяч

Как сообщает пресс-центр СБУ, налоговик регулярно требовал деньги от местных предпринимателей за непроведение проверок и непрепятствование хозяйственной деятельности.

Средства перечислялись на банковский счет частного предпринимателя, привлеченного в качестве посредника. В квитанциях указывалось, что деньги внесены за якобы выполненные работы. После получения "оплаты" коммерсант снимал наличные и передавал начальнику отдела.

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Правоохранители задержали налоговика сразу после перечисления очередным предпринимателем на расчетный счет посредника свыше 150 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Должностное лицо задержано в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Продолжаются оперативно-следственные действия для документирования других фактов вымогательства денежных средств начальником отдела и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к взяточничеству.

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