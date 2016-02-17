Президент наградил орденами и медалями еще 200 участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, награждены 200 человек, в том числе 195 военнослужащих ВСУ и 5 сотрудников Национальной полиции.

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Среди них – военнослужащие, которые проявили мужество и несокрушимость духа в боях на Дебальцевском плацдарме и во время обороны Донецкого аэропорта в январе-феврале 2015 года.

Пятеро награжденных сотрудников Национальной полиции лично осуществляли эвакуацию жителей города Дебальцево и близлежащих населенных пунктов, раненных военнослужащих Нацгвардии и Вооруженных сил, говорится в сообщении.

Согласно указу, участники АТО награждены орденами Богдана Хмельницкого III степени, орденами "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине".