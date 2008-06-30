Одесские сторонники вступления в НАТО установили палаточный городок

Первые пять палаток развернули сегодня полсотни одесситов-сторонников евроатлантической интеграции Украины близ поселка Черноморское Коминтерновского района, рядом с которым в середине июля планируется проведение отдельных операций международных многонациональных учений «Си-Бриз – 2008».

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов акции Вячеслав БОКОВ, ее цель - поддержать усилие правительства Украины на евроатлантическую интеграцию.

«Мы, одесситы младшего и среднего поколений, решили развернуть городок рядом с местом запланированных на июль международных учений «Си-Бриз-2008» с одной целью – хотим своей многодневной акцией поддержать усилие украинского правительства на евроатлантическую интеграцию, и в частности, организацию общих учений украинских подразделений с военнослужащими стран-членов НАТО», - объяснил В.БОКОВ.

По его словам, «как патриоты своего государства и сторонники ее вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс будем приветствовать украинских и воинов из 16-ти государств-членов НАТО, которые намереваются обменяться накопленным опытом ведения миротворческих и гуманитарных операций в северо-западной части Черного моря, на территории Одесской, Николаевской областей и Автономной республики Крым».

«Меня и других участников палаточного городка объединяет общее виденье будущего Украины в семье свободных европейских народов, что отображено в лозунгах на наших транспарантах: «НАТО гарантирует безопасность Украины», «Одесса – за НАТО!», «Европейские стандарты – через НАТО!». И мы уверены, что в этом нас поддерживают тысячи одесситов и жителей близлежащих сел Коминтерновского района, рядом с которыми 12 июля начнутся международные учения «Си-Бриз-2008», - отметил инициатор акции.