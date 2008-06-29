Из-за выходных некому сообщить, была ли мина в Житомирском ТЦ

Официальную информацию о заминировании торгового центра в Житомире правоохранительные ведомства предоставят завтра.

Об этом УНИАН сообщил дежурный Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

"Завтра пресс-службы упомянутых ведомств должны предоставить официальную информацию по этому поводу, сегодня из-за выходного они не работают", - сказал он. Отметим, правда, что завтра тоже выходной.

В то же время в ГУ МЧС в области не исключили, что мероприятия правоохранителей могут быть связаны с учениями по ликвидации заминирований.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире работники милиции и МЧС перекрыли все входы и выходы из крупнейшего торгового центра города, расположенного возле Житнего рынка, и провели эвакуацию его работников. Торговый центр не работал.

Дежурный Главного управления МЧС в Житомирской области подтвердил факт получения сообщения от неизвестного о заминировании торгового центра, но больше информации не предоставил.