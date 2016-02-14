В Донецкой области за неделю разоблачены 8 участников незаконных вооруженных формирований – полиция

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, спецгруппа областного главка полиции по документированию лиц, которые принимали участие в НВФ, практически ежедневно разоблачает преступную деятельность террористов и их пособников.

Только за последнюю неделю сотрудниками подразделения объявлено о подозрении в совершении преступления 8 лицам, еще 3 человека объявлены в розыск.

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Большинству задержанных на этой неделе участников НВФ, а именно 6 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за аналогичные преступления объявлены в розыск еще трое человек.

Против двух задержанных открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» и за ч. 1 ст. 256 «Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности» Уголовного кодекса Украины.

Сфера деятельности задержанных на этой неделе за причастность к незаконным вооруженным формированиям достаточно широка – от дежурства на блокпостах террористов к информированию боевиков о численности и дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины. Были среди них и те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Так, 20-летний житель Константиновки в ноябре 2014 года вступил в «Казачий союз войска Донского» в Донецке. Находясь в составе террористической группировки, молодой человек принимал участие в боевых действиях – сначала, в январе 2015 года, в поселке Спартак. Впоследствии новобранец террористов был переброшен в район Дебальцево, где он находился до 23 февраля 2015 года. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другой задержанный - 34-летний житель Славянска весной 2014 года вступил в «ополчение» и патрулировал улицы. После освобождения города в июле 2014 года молодой человек через свой аккаунт в социальной сети передавал террористам подробную информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины.