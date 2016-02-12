В Донецкой области будут судить "контрразведчика МГБ ДНР"

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, установлено, что 42-летний житель Донецка в мае 2014 по собственной инициативе вступил в состав террористической организации «ДНР», заняв так называемую должность «заместителя командира подразделения контрразведки Министерства государственной безопасности».

В его обязанности входила транспортировка с территории Российской Федерации в Донецк и распределение между боевиками огнестрельного стрелкового оружия, гранатометов и гранат.

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Кроме того, мужчина осуществлял формирование и подготовку диверсионных групп с целью дальнейшего совершения террористических актов и диверсий на территории Мариуполя Донецкой области, организовывал и непосредственно принимал участие в выявлении лиц, осуществлявших диверсионную деятельность в отношении «ДНР» на территории Донецка.

В июне 2015 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины.

На этой неделе обвинительный акт прокуратуры был утвержден и направлен в суд. За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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