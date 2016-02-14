В Житомирской области активисты также начали блокировать российские фуры (фото)

На странице движения в соцсети активисты написали: «Все нормально! 7 фур на этой стороне, 5 на той. Никто никуда не едет», передает "Крым.Реалии".

Читайте такжеРоссийские фуры уже блокируют три области: к акции присоединились Львовщина и Волынь (фото)По данным СМИ, активисты в пятницу 12 февраля в письменной форме известили начальников Житомирского областного управления СБУ и Национальной полиции о начале бессрочной акции протеста.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля активисты и участники спецоперации на востоке Украины начали блокировать проезд фур с российскими номерами по Закарпатской, Волынской и Львовской областям. В ночь на 13 февраля на Закарпатье активисты развернули еще несколько фур с российскими номерами.