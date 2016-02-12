Легендарный Ан-22 "Антей" совершил первый полет после ремонта
На государственном предприятии "Антонов" отремонтировали легендарный самолет Ан-22 "Антей", который будет использоваться для коммерческих перевозок на "Авиалиниях Антонова".
Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Александр Аргат.
Первый полет после ремонта состоялся с аэродрома "Антонова" в Гостомеле, что под Киевом.
Громозека полетела!!!#ан22Posted by Andrii Dmytrenko on Friday, February 12, 2016
После испытания Ан-22 улетел на серийный завод на Святошино для покраски.
Отмечается, что Ан-22 будет осуществлять коммерческие полеты на дочернем предприятии ГП "Антонов" - "Авиалиниях Антонова".
Сьогодні в небо піднявся єдиний літаючий #Ан22 . Крайній політ перед тим був у 2009. Літак відновили для "Авіаліній Анто...Posted by Олександр Аргат on Friday, February 12, 2016
Справка. 27 февраля 1965 года Ан-22 впервые поднялся в небо с аэродрома Святошино. Ан-22 - первый в мировой практике широкофюзеляжный военно-транспортный самолет с полезной нагрузкой до 60 тонн. Крупнейший на то время из существующих ВТС, установил более 40 рекордов грузоподъемности.
Демострационный полет Ан-22 UR-09307 на выставке Авиасвит-2008.