Легендарный Ан-22 "Антей" совершил первый полет после ремонта

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Александр Аргат.

Первый полет после ремонта состоялся с аэродрома "Антонова" в Гостомеле, что под Киевом.

После испытания Ан-22 улетел на серийный завод на Святошино для покраски.

Отмечается, что Ан-22 будет осуществлять коммерческие полеты на дочернем предприятии ГП "Антонов" - "Авиалиниях Антонова".

Сьогодні в небо піднявся єдиний літаючий #Ан22 . Крайній політ перед тим був у 2009. Літак відновили для "Авіаліній Анто... Posted by Олександр Аргат on Friday, February 12, 2016

Справка. 27 февраля 1965 года Ан-22 впервые поднялся в небо с аэродрома Святошино. Ан-22 - первый в мировой практике широкофюзеляжный военно-транспортный самолет с полезной нагрузкой до 60 тонн. Крупнейший на то время из существующих ВТС, установил более 40 рекордов грузоподъемности.

Демострационный полет Ан-22 UR-09307 на выставке Авиасвит-2008.