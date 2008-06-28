Павленко: молодежь использует государство, а государство - молодежь

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта в ближайшее время представит новую Молодежную доктрину Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, заявил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО. По его словам, доктрина обобщит ситуацию в молодежной среде, создаст ее "портрет" и поможет сформулировать основные подходы к разработке и реализации государственной молодежной политики.

Министр заметил, что молодежи от государства не нужны привилегии и чрезмерная опека, ей нужны возможности реализовать свою активность, свои таланты. "Молодежь - часть общества и создание для нее специальных комфортных условий существования не может быть целью. Не только потому, что это несправедливо по отношению к другим социальным группам, но и не эффективно с точки зрения выгодности инвестиций. Вместо этого власть должна научиться относиться к молодежи прагматично. Естественно, она не сможет обойтись без инвестиций, но это должны быть определенные “прозрачные” взносы, которые будут иметь отдачу. При этом и самой молодежи следует научиться понимать, что она ничего не получает просто так, без обязательств", - объяснил Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что новый подход предусматривает воспитание ответственных граждан, формирование общенациональной системы резерва кадров для создания эффективного государственного аппарата, включение предпринимательского и научно-технического потенциала молодежи в решение проблем конкурентоспособности национальной экономики.

Другими словами, добавил министр, доктрина предоставит молодежи ее новую общественную роль и новые возможности для реализации.

"Я считаю, что проведение Президентом и Кабинетом министров курса реформ будет эффективным и успешным только при участии молодежи в этом процессе. Недопустимо отстранять молодежь от модернизации страны. Напротив, необходимо позволить им полностью раскрыть свой творческий потенциал", - сказал министр.