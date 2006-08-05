Луценко находится в госпитале МВД

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО находится в госпитале возглавляемого им ведомства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, врачи поставили ему диагноз “гипертонический криз”.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Верховная Рада утвердила Ю.ЛУЦЕНКО в должности главы МВД, которую он занимал с начала 2005 года. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отсутствовал в правительственной ложе парламента во время назначения нового состава Кабинета Министров, поскольку, по данным ДОС, с 4 августа находится на больничном, а обязанности руководителя МВД исполняет заместитель министра Петр КОЛЯДА.

После утверждения состава Кабмина премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о согласованности с Ю.ЛУЦЕНКО решения о его назначении министром внутренних дел Украины.

Вместе с тем 20 июля с.г. Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что не будет ни при каких условиях работать в Кабинете Министров, если его возглавит лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.