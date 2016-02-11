В Днепропетровске на набережной нашли тайник с взрывчаткой и гранатами (видео)

В одном из центральных районов Днепропетровска на набережной Днепра Служба безопасности Украины совместно с полицией обнаружила тайник со взрывчаткой.

Как сообщает пресс-центр СБУ, из схрона, оборудованного в 20 метрах от автодороги, правоохранители изъяли три гранаты РГД-5 с запалами и 1 килограмм тротила. Читайте такжеВ селе на границе с оккупированным Крымом нашли тайник с минами и гранатометами (фото) Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и организаторов тайника.

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