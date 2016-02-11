В Днепропетровске на набережной нашли тайник с взрывчаткой и гранатами (видео)
12:58, 11 февраля 2016Общество
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В одном из центральных районов Днепропетровска на набережной Днепра Служба безопасности Украины совместно с полицией обнаружила тайник со взрывчаткой.
На набережной Днепропетровска нашли спрятанную взрывчатку / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, из схрона, оборудованного в 20 метрах от автодороги, правоохранители изъяли три гранаты РГД-5 с запалами и 1 килограмм тротила.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и организаторов тайника.
СБУ нашла в тайнике гранаты / sbu.gov.ua
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