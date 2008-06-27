Кандидатов всех наук предлагают назвать докторами философии

В Комитете по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины состоялись слушания, во время которых был обсужден проект нового закона Украины «О высшем образовании», который предусматривает ряд радикальных нововведений в сфере высшего образования.

Как сообщает еженедельник „Комментарии”, среди них, в частности, введение трехцикловой системы образовательно-квалификационных уровней; отказ от уровней аккредитации вузов, расширение полномочий студенческого самоуправления; расширение автономии вузов и совершенствование их финансово-хозяйственной деятельности; изменение процедуры назначения ректора; трудоустройство по распределению тех, кто учился по госзаказу.

Отмена уровней аккредитации вузов предусматривает, что в стране будут действовать лишь университеты, академии и колледжи. Термином «институт» можно будет пользоваться лишь для обозначения структурного направления университета. Типы вузов будут различаться по количеству студентов, отраслям науки и специальностям, - отмечается в публикации.

Образовательно-квалификационные уровни будут предусматривать трехцикловую систему: младший специалист, бакалавр и магистр. Квалификацию «специалист» отменят, а подготовку младших специалистов будут осуществлять только профессиональные колледжи. Таким образом, пишет газета, проучившись четыре года, можно будет получить уровень бакалавра, а шесть лет - магистра. К какому уровню будут относить тех, кто уже получил дипломы специалиста, пока не известно. Возможно, их приравняют к «магистрам», однако в законопроекте об этом речь не идет, отмечают „Комментарии”.

Также законопроект предусматривает изменения в действующей градации образовательно-научных уровней. Так, соответствием нынешнему «кандидату наук» будет «доктор философии». Старшего научного сотрудника предлагают назвать «адъюнктом».

В законопроекте также предложено обязать студентов, которые проучились по госзаказу, отработать три года по распределению. В случае же увольнения - вернуть все деньги за учебу государству. В то же время, эту норму, как пишет газета, подвергли критике многие участники слушаний, поскольку она не дает гражданину права свободного выбора места работы и проживания, а, следовательно, нарушает права человека. Также отмечалось, что новая трехцикловая система противоречит Болонскому процессу, который предусматривает двухцикловую систему высшего образования: бакалавр – магистр.

Еженедельник также приводит слова председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования Владимира ПОЛОХАЛО, который отмечает, что в Украине на 100 тыс. населения приходится больше вузов, чем в Европе, но при этом студенческий контингент в количественном измерении едва ли не самый низкий в Европе. «Это нонсенс, когда каждый девятый вуз имеет статус национального (95 из 904 украинских вузов). В такой ситуации невозможно создать большой вуз с добротной научной базой и преподавательским составом», — цитирует еженедельник слова В.ПОЛОХАЛО.

Кроме того, председатель комитета отметил, что в Украине существует 22 ведомственных вуза, которые Министерство образования и науки не может как следует контролировать. Поэтому, считает В.ПОЛОХАЛО, ведомственные вузы необходимо сократить.

Проект нового закона „О высшем образовании” поступит на рассмотрение в ВР в сентябре.