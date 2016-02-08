При рассмотрении дела Корбана судья попросил покинуть зал всех, у кого нет "сидячего" места

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе выступления свидетеля защиты врача-кардиолога из Днепропетровска, Корбан обратился к судье с просьбой удалить из зала человека, который стоял возле служебного входа в зал суда, поскольку, по его словам, “это смотрящий над прокурорами, который дает им указания”.

После этого судья заявил, что любой желающий может присутствовать на открытом судебном заседании, но поскольку произошел такой инцидент, то он просит удалиться из зала всех тех, кто не имеет места в зале суда, и объявил перерыв на 20 минут. Однако никто из присутствующих в коридор не вышел.

Человек, которого Корбан назвал «смотрящим», покинул здание суда вместе с сотрудниками полиции.

Во время перерыва журналисты пытались узнать, кем он является и что он делает в суде. Однако тот не отвечал на вопросы, а через несколько минут вышел из здания суда в сопровождении нескольких полицейских.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Затем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

В то же время, 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.