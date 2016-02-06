Украинские спортсмены будут получать вдвое больше за медали на чемпионатах Европы и мира

Правительство по представлению Министерства молодежи и спорта увеличило вдвое вознаграждения для победителей и призеров чемпионатов мира и Европы.

Соответствующее решение закреплено в постановлении «О поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта», сообщает Правительственный портал.

«Мы выполнили наше обязательство перед украинскими спортсменами, которые готовятся к самым ответственным стартам. Ведь во время многих встреч, совещаний, личного общения с тренерами и нашими чемпионами неоднократно поднимался вопрос о необходимости пересмотра и увеличения этих призовых», - подчеркнул министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Так, спортсмены по олимпийским видам спорта будут получать от государства 100 тыс. грн за «золото» чемпионата мира, 70 тыс. грн - за «серебро» и 50 тыс. грн - за «бронзу». Ранее выплаты составляли 50, 35 и 25 тыс. грн соответственно.

Победители и призеры чемпионатов Европы по олимпийским видам спорта будут получать 50 тыс. грн за «золото», 40 тыс. - за «серебро» и 25 тыс. - за «бронзу». Ранее эти выплаты составляли 25, 20 и 12,5 тыс. грн соответственно.

Отмечается, что был увеличен размер вознаграждений для призеров и победителей Кубка мира, международных юношеских и юниорских соревнований, а также Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы среди неолимпийских видов спорта.

«Это уже второе существенное увеличение вознаграждений украинским спортсменам за последний год, которое удалось осуществить правительству и новой команде Минмолодежьспорта ... Ранее мы вдвое увеличили вознаграждения за Европейские игры», - отметил Жданов.