В Одессе будут судить завкафедрой вуза, вымогавшую $10 тысяч взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район Одессы) направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей кафедрой, обвиняемой по ч. 2. ст. 15 ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины.

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Правоохранители выяснили, что в ноябре 2015 года подозреваемая требовала 10 тысяч долларов и фактически получила 3 тысячи долларов от выпускника вуза за закрепление за кафедрой и согласие быть его научным руководителем.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года в Одессе правоохранители задержали 57-летнего доктора наук, преподавателя Одесской национальной академии пищевых технологий, требовавшей у иностранцы 10 тыс. долл «за решение вопроса» его поступления в аспирантуру.

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