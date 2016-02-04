"Непростая ситуация": В СБУ не назвали суд, где избирают меру пресечения боевику Корсунскому

Об этом на брифинге заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "112 Украина".

"Мы будем требовать, и эта статья, кстати, другого и не предвидится, это содержание под стражей", - отметила она.

На вопрос, почему закрытое судебное разбирательство и неизвестно, в каком суде это дело будет рассматриваться, Гитлянская ответила: "Потому что ситуация не очень простая. Для того, чтобы не создавать лишнего ажиотажа, мы не будем говорить, в каком суде сегодня проходит рассмотрение, возможно, это будет завтра, или сегодня, но у нас 72 часа для того, чтобы выдвинуть подозрение и избрать ему меру пресечения".

Она заверила, что "уложатся в эти 72 часа, и ему будет избрана мера пресечения".

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Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что 2 февраля в Киеве в одном из ресторанов заметили Корсунского - участника захвата здания СБУ в Луганске, который произошел весной 2014 года. Позже Корсунский стал одним из руководителей бандформирования «ЛНР». 3 февраля СБУ сообщила о его задержании.