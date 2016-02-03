СБУ раскрыла схему обложения "данью" трех клиник руководством Одесского медуниверситета

Как сообщает пресс-центр СБУ, руководство университета совместно с Институтом стоматологии НАНУ создало в октябре прошлого года благотворительный фонд, через который наладила схему получения наличных денег от врачей университетских клиник.

Злоумышленники установили конкретные планы ежемесячной сдачи денег с каждого стоматологического кресла (13 тысяч гривень) и технического работника (6,5 тысячи гривень). Ежемесячно из трех клиник медуниверситета на счет фонда противоправно поступало почти полмиллиона гривень.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели следственные действия в админзданиях медуниверситета и института стоматологии.

Изъята бухгалтерская документация, печати фонда, 105 тысяч гривень и 1350 долларов США. Деньги были разложены в отдельные пакеты с указанием месяца получения.

В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства руководителей клиник и другие неотложные следственные действия.