В 2015 году количество интернет-пользователей в Украине составила более 58% населения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко на парламентских слушаниях по реформированию отрасли информационно-коммуникационных технологий и развитию информационного пространства Украины.

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Он отметил: «Численность интернет пользователей по оценке независимых экспертов на конец 2015 года составляла не менее 58%».

По материалам Кабинета министров Украины, которые были предоставлены участникам парламентских слушаний, около 17% пользователей Интернета совершили куплю-продажу через сеть Интернет, а более трети украинцев-пользователей социальных сетей осуществили приобретения в онлайне через социальные сети.

В материалах указано, что 61% от общего объема операций платежными картами в Украине составили безналичные платежи. Также отмечается, что охват населения Украины государственными программами аналогового эфирного телевещания составил 88,3%, радиовещания - 83,5%.

В то же время были охвачены кабельным телевидением 18,3% украинских домохозяйств, а 23,6% домохозяйств пользуются цифровым телевидением.

В материалах отмечается, что только 8,2% украинских домохозяйств остались потребителями услуг проводного вещания.