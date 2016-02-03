В Киеве задержали украинского офицера-дезертира из Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона в ходе осуществления досудебного расследования и проведения розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины, подполковник С», - говорится в сообщении.

Установлено, что указанный офицер проходил военную службу в Центре медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Судак».

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«Указанный военнослужащий, в нарушение директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 06.05.2014 № Д-1 «Об особенностях прохождения военной службы военнослужащими Вооруженных сил Украины, связанных с временной оккупацией территории Украины», не прибыл в установленные сроки на материковую территорию Украины для дальнейшего прохождения военной службы, а остался на временно оккупированной территории АР Крым», - подчеркнули в прокуратуре.

30 января 2016 г. следственным судьей Дарницкого районного суда Киева подполковнику С. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.