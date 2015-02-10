Последнее видео с мобильного Кузьмы Скрябина: "Спасибо вам за бардак" (полная версия)

Видеозаписи, датированные 1 февраля 2015 года и, скорее всего, сделаны на мобильный телефон. На видео Кузьма Скрябин жестко критикует состояние дорог в Кривом Роге и Днепропетровской области в целом, пишет Gazeta.ua.

"Я показываю вам, депутаты и господин президент нашу страну - обращается Андрей к руководству государства. То есть трасса Александрия-Кривой Рог. Спасибо вам за то, что спи**или все бабки. Не хотите на своих мерсах и лексусах сюда на сафари протрясти свой жирный целлюлит".

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"Это наша финальная точка - Кривой Рог - продолжает Кузьма двигаясь на своем автомобиле в городе. Если вы хотите кататься на яхтах или на виндсерфинге, б**дь, просто, б**дь, стать на лыжи, с**а и повозиться по реке, то надо просто приехать в Кривой Рог. здесь есть предмет вашей работы, уважаемые депутаты" - сказал Кузьма и повторил проезд перекрестка по глубокой луже. Здесь люди живут и должны через эту х**ню ездить каждый день, а вы даже не имеете понятия, что где-то такие есть", - отметил певец.

Еще на одном видео Кузьма Скрябин обращается от имени водителя криворожского трамвая "Чтобы не быть голословным. Передаю вам привет от водилы того бедного трамвая, который, ку**а, должен не ездить, а плавать, б**дь, по улицам. Потому что в тот момент, когда в стране идет война вы все же еще пи**ите деньги. У вас хватает совести, с**а и нахальства, чтобы тех людей иметь за гавно и заставлять, б**дь, жить их в такой жопе. Спасибо вам за бардак" - резюмировал Кузьма.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля, около 8:20 утра вблизи села Лозоватка в Днепропетровской области. Автомобиль певца столкнулся с молоковозом. Музыкант возвращался с концерта, который накануне проходил в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин".