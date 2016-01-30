В Попасной задержали боевика "ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в июне 2014 года он присоединился к террористам и с оружием в руках дежурил на одном из блокпостов близ Троицкого.

Старшим на блокпосту был российской «казак» по прозвищу «Атаман», который выдавал боевикам оружие.

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Разочаровавшись в идеях «Новороссии», боевик покинул подельников и выехал в Россию.

В январе 2015 года он вернулся домой, где скрывался от правоохранителей.

Задержанный передан в полицию для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

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