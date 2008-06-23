Погода на 24 - 28 июня

24 июня по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью и утром в западных и северных областях, днем в центральных, восточных и местами в южных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, в восточных областях местами 10-12; днем 23-28°, в южной части местами 30-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидометцентре, 25-26 июня сохранится переменная облачность. 25 июня в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 26 июня в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, 25 июня в южной части и восточных областях 11-16°, на побережье морей и Закарпатье до 20°; днем 21-26°, на Закарпатье и в южной части 27-32°.

27- 28 июня - преимущественно без осадков, только днем в областях Прикарпатья местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, днем 24-29°; в южной части ночью 15-21°, днем 27-32°.

В Киеве 24 июня переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

25-26 июня переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем 26 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.

27- 28 июня - преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.