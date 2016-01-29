На Кировоградщине задержали на взятке замначальника райотдела полиции (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, подполковник юстиции требовал 15 тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства, открытого за якобы совершение хулиганских действий.

Сотрудники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи райотдела во время получения взятки.

Читайте такжеВо Львовской области судью поймали на взятке в полторы тысячи долларов

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Милиционер задержан в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен под стражу.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток подполковником.

Читайте такжеСБУ задержала на взятке профессора одесского университета (фото)

Напомним, 19 января сообщалось, что СБУ задержала на взятке одного из руководителей Новгородковского отдела полиции Кировоградской области. Тот требовал 10 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу.