Накануне выходных в Украине объявлено штормовое предупреждение

08:28, 29 января 2016
Общество
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Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

туман, зима, снег / Фото УНИАН

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем 29 января в западных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, в восточной части местами порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны местами гололедица.

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Также синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве и области.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявлял, что в конце января в Украине ожидаются сильные морозы до -24...-25 градусов.

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