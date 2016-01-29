Накануне выходных в Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем 29 января в западных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, в восточной части местами порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны местами гололедица.

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Также синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве и области.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявлял, что в конце января в Украине ожидаются сильные морозы до -24...-25 градусов.