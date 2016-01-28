МИД призывает украинцев не пытаться вывозить наркотики из Южной Америки

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В последнее время участились случаи задержания граждан Украины, в основном молодого возраста, за попытки незаконной перевозки из стран Южной Америки (в частности, Бразилии, Аргентины, Боливии и Перу) наркотических веществ", - сказано в нем.

Отмечается, что за совершение таких преступлений законодательством многих государств мира предусмотрено суровое наказание в виде длительных сроков тюремного заключения, а в некоторых странах – смертная казнь.

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"С целью предотвращения подобных случаев МИД напоминает о недопустимости участия в совершении противоправных действий, связанных с незаконным оборотом запрещенных психотропных и наркотических веществ, а также рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную осторожность и бдительность в случае поступления от сомнительных посреднических структур или отдельных лиц "привлекательных" предложений по трудоустройству в странах Южной Америки", - говорится в сообщении.