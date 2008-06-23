Винницкая милиция обезвредила 5 организованных преступных групп

Сотрудники органов внутренних дел в Винницкой области на протяжении января-мая 2008 года обезвредили 5 организованных преступных групп и организаций, которыми совершены 107 преступлений, из них 60,7% – тяжелые и особо тяжелые.

Как передает корреспондент УНИАН об этом говорится в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, по одной преступной группе действовало у Козятинском, Литинском, Томашпильском районах и 2 – в Виннице.

Также на протяжении января-мая текущего года зарегистрированы 4,7 тыс. преступлений (на 2% больше, чем в январе-мае 2007 года). Из общего количества зафиксированных криминальных проявлений больше трети (34%) приходится на тяжелые и особо тяжелые, 55,6% – на совершенные в городах и поселках городского типа.

За 5 месяцев совершено 27 преднамеренных убийств и покушений на убийство, 10 – изнасилований и покушений на изнасилование. Количество преднамеренных убийств и покушений на убийство в сравнении с соответствующим периодом 2007 года уменьшилось на 3,6%, количество изнасилований и покушений на изнасилования увеличилось на 66,7%. Количество грабежей составляло 270 случаев, разбоев – 40. Сравнительно с соответствующим периодом 2007-го количество грабежей уменьшилось на 20,1%, а количество разбоев увеличилось на 29%.

На протяжении 5 месяцев 2008 года зафиксированы 866 краж в отношении частной собственности и 172 – в отношении других форм собственности.

Количество пострадавших от преступлений на протяжении января-мая 2008 года составило 2509 человек, из которых 704 – женщины, 227 – пенсионеры, 182 – несовершеннолетние лица. От преступлений погибло 98 человек. Наибольшее количество пострадавших от краж – 879 человек. От грабежей потерпело 280 человек.