В Луцке перезахоронили останки 378 советских военнопленных

В Луцке в рамках Дня скорби и почтения памяти жертв войны в Украине перезахоронили останки 378 советских военнопленных.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие первые лица Волыни, Луцка, ветераны Советской армии и ветераны УПА, представители молодежных общественных организаций.

Траурная процессия началась от Замковой площади возле замка Луцка, где была отслужена панихида, поскольку, как свидетельствуют архивные источники, именно в замке Луцка в 1941 году действовал немецкий концлагерь №360, где и были замучены тысячи советских военнопленных.

Останки солдат были сложены в 50 гробов, которые на военных машинах перевезли на братское кладбище, где священники большинства религиозных конфессий города совместно отслужили поминальную панихиду.

Городской председатель Луцка Богдан ШИБА отметил на церемонии, что место захоронения этих солдат долго было под грифом «секретно», поскольку их считали предателями Родины из-за того, что они были в плену у фашистов.