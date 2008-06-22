В Шотландии курильщикам будут платить за отказ от сигарет

Курильщикам в бедных районах шотландского города Данди предлагают 150 фунтов (около 300 долларов), если они смогут отказаться от сигарет, сообщает Би-Би-Си.

Участники программы, рассчитанной на 12 недель, будут получать от отдела здравоохранения по 12,5 фунтов в неделю, если проверка на "выдох" покажет, что они в этот период не курили. Эти деньги будут переводиться на электронную карточку, которой нельзя будет рассчитываться при покупке сигарет или алкоголя.

В Данди курят 36 тысяч жителей, причем почти половина из них живут в бедности.

В Шотландии уже была опробована аналогичная программа, стимулирующая беременных женщин бросить курить.