В Шотландии курильщикам будут платить за отказ от сигарет
14:46, 22 июня 2008Общество
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Покажет проверка на "выдох"
Курильщикам в бедных районах шотландского города Данди предлагают 150 фунтов (около 300 долларов), если они смогут отказаться от сигарет, сообщает Би-Би-Си.
Участники программы, рассчитанной на 12 недель, будут получать от отдела здравоохранения по 12,5 фунтов в неделю, если проверка на "выдох" покажет, что они в этот период не курили. Эти деньги будут переводиться на электронную карточку, которой нельзя будет рассчитываться при покупке сигарет или алкоголя.
В Данди курят 36 тысяч жителей, причем почти половина из них живут в бедности.
В Шотландии уже была опробована аналогичная программа, стимулирующая беременных женщин бросить курить.
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