Украинцы считают наиболее коррумпированными судебную систему и ГАИ - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые заместитель директора Киевского международного института социологии Виктория Захожая обнародовала на пресс-конференции УНИАН.

По ее словам, 40,7% всех основных сфер и институтов Украины граждане Украины рассматривают как слишком коррумпированные.

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«Пятерку лидеров рейтинга наиболее коррумпированных сфер возглавляют Госавтоинспекция и судебная система, их назвали очень коррумпированными две трети опрошенных (66%), далее идут – милиция (без ГАИ), прокуратура и медицинская система», - отметила социолог.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в координации с Лейк Ресеч Партнерс и Каракоюн Стеретелджиз течение июля-октября 2015 года.

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Генеральная совокупность – взрослое население Украины старше 18 лет во всех областях Украины и городе Киеве (кроме части Донецкой и Луганской области, которая не контролируется Украиной, и Крыма). Всего было опрошено 10 тысяч человек, в каждой области было опрошено около 400 человек, с погрешностью примерно 5%.