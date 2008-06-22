В Сумах подожгли квартиру собкора УНИАН (фото)

В субботу около 20.30 в Сумах был совершен поджог квартиры собственного корреспондента УНИАН в Сумской области Виталия КОХАНА.

В этот день он возвратился из Киева, где проходило празднование 15-летие агентства УНИАН.

Вызов на службу пожарной охраны поступил от соседей в 20.46. В.КОХАН узнал о пожаре в 20.50. В это время он находился в сумском офисе Гражданского движения «Народная самооборона» (В.КОХАН является пресс-секретарем областной организации “НС”). Пожарные потушили пламя в начале 22.00.

Согласно заключениям экспертов пожарной охраны, в квартире был совершен поджог путем забрасывания неизвестного вещества через застекленную лоджию квартиры на втором этаже. При этом все электробытовые приборы в квартире были отключены.

Огнем были уничтожены все окна, телевизор, ковер, много книг и другие личные вещи.

Общий ущерб, нанесенный пожаром, установлен в сумме свыше 10 тыс. грн.

Соответствующее заявление от корреспондента УНИАН получила следственная группа милиции Ковпаковского районного отдела УМВД в Сумской области.

Как сообщил сам В.КОХАН, он не имеет в Сумах личных врагов, а поэтому связывает поджог своей квартиры лишь с профессиональной деятельностью в журналистике и как пресс-секретаря облорганизации «Народной самообороны».