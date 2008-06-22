70% украинцев понятия не имеют, что такое туберкулез

Подавляющее большинство украинцев не имеют представления о симптомах туберкулеза, что приводит к более поздней диагностике и более сложному лечению.

Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 23, 21 - 27 июня в 2008 г.) главный фтизиатр Киева Леонид ТУРЧЕНКО. По его словам, обнаружить ранние стадии болезни нередко не способны даже врачи.

«Исследование, проведенное в Киеве, Донецке и других городах, показало, что 70% населения практически не имеет представления, что такое туберкулез», - сказал главный фтизиатр столицы Украины.

Причиной плохой осведомленности населения, по его мнению, является отсутствие государственной просветительской деятельности на эту тему.

«Сегодня не существует эффективных санитарно-просветительских средств, которые бы могли донести до людей очень важную для них информацию. Информирование населения - самое слабое звено, которое сегодня не финансируется», - считает Л.ТУРЧЕНКО.

Подобное состояние дел приводит к более поздней диагностике, при которой не только сложнее лечить пациента, но и он сам представляет угрозу для окружающих. «За медицинской помощью часто обращаются те, у кого заболевание уже в разгаре — сейчас в Киеве каждого второго инфицированного обнаруживаем с бактериовыделением», - отметил фтизиатр.

При этом, добавил он, даже обращение к врачу-терапевту не всегда гарантирует своевременную и качественную диагностику. «Врачи общей практики тоже, к сожалению, не всегда знают, какими являются ранние симптомы заболевания туберкулезом», - отметил Л.ТУРЧЕНКО.

По уровню смертности от туберкулеза Украина занимает первое место в Европе. Количество больных туберкулезом в Украине ежегодно возрастает на 38–40 тысяч. В 2007 году заболеваемость, по данным справочника Минздрава «Туберкулез в Украине», составляла 79,8 на 100 тыс. чел., а смертность - 22,6, тогда как в Германии эти показатели соответственно 8,00 и 1,00, в Италии - 7,00 и 1,00, в США - 5,00 и 0,52.